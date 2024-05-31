عقب إدانته من هيئة المحلفين.. خبير يوضح مصير دونالد ترامب والعقوبة المتوقعة

أدانت هيئة المحلفين في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت"، وتتعلق بتزوير سجلات تجارية ناجمة عن دفع أموال سرية إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

وفي هذا السياق، قال أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحكم يأتي في وقت حرج قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، وبات ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، إلا أن ذلك لن يحول دون مواصلة الملياردير الأمريكي حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.

العقوبة المتوقعة بحق دونالد ترامب

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو المقبل، ويمكن أن تتراوح العقوبة من الغرامة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن احتمال السجن الفعلي لا يزال غير مؤكد، ومن المتوقع أن يتابع فريق ترامب القانوني عملية استئناف قد تأخذ وقتًا طويلًا.

الإدانة لا تمنع ترامب من الترشح للرئاسة

وحول التأثير على الحملة، قال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الإدانة لا تمنع ترامب من الترشح للرئاسة، وتشهد حملته بالفعل زيادة في الدعم وجمع التبرعات من قاعدته، على الرغم من التحديات القانونية. وعلى صعيد التداعيات السياسية قد تخلق الإدانة تأثيرا حاشدا داخل الحزب الجمهوري، ما قد يعزز موقف ترامب باعتباره مرشح الحزب لكن تأثير ذلك على سلوك الناخبين وانتخابات 2024 يبقى غير مؤكد.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي العام، فإنها تُشير إلى أن نسبة صغيرة من مؤيدي ترامب قد تعيد النظر في دعمه، لكن من المرجح أن تظل الأغلبية موالية له.

فريق دفاع دونالد ترامب قد يجادل بأن شهادة "دانيلز" كانت غير ذات صلة ومتحيزة

وتابع السيد: "يمكن لترامب الطعن في إدانته بعد الحكم في محكمة استئناف نيويورك، وربما في المحكمة العليا للولاية، ويعتمد الدفاع على اعتراضات وجهت خلال المحاكمة، بما في ذلك اتهام القاضي بالتحيز. حيث اتهم فريق الدفاع القاضي بالتحيز بسبب عمل ابنته مع شخصيات ديمقراطية بارزة. لكنَّ القاضي رفض هذه الادعاءات مؤكدًا نزاهته".

وأشار إلى أن فريق دفاع ترامب قد يجادل بأن شهادة دانيلز كانت غير ذات صلة ومتحيزة، حيث وصفها محامي ترامب بأنها محاولة للتأثير على هيئة المحلفين.

ترامب يحاول تقويض مصداقية النظام القضائى ووصف القضية بأنها حملة سياسية ضده

وفي أول رد فعل من جانب دونالد ترامب، فإنه حاول تقويض مصداقية النظام القضائي ووصف القضية بأنها حملة سياسية ضده، محاولًا التأثير على الرأي العام بدلًا من المثول للشهادة.

واختتم "السيد" تصريحات قائلا: "إن إدانة ترامب تفتح الباب لاستئناف طويل، بينما يؤكد فريق دفاعه التحيز والإجراءات غير العادلة، ويستمر ترامب في التأثير على الرأي العام من خلال التشكيك في نزاهة النظام القضائي. وتأثير هذه التطورات على مسار الانتخابات الرئاسية يبقى غير مؤكد".

وتابع: في حين تضيف إدانة ترامب تحديات قانونية ولوجستية كبيرة لحملته، يبدو أنها تحفز مؤيديه وتعزز موقفه داخل الحزب الجمهوري، سيعتمد التأثير النهائي على انتخابات 2024 على الإجراءات القانونية الجارية ورد الفعل العام.