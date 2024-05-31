ضمن عروض نوادي المسرح.. مسرحية "ظلال" عرض فلسفي ويناقش قضايا اجتماعية

شهد قصر ثقافة روض الفرج، العرض المسرحي "ظلال" ضمن عروض المهرجان في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب الراحل د. علاء عبد العزيز"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتختتم فعالياته الليلة، ضمن عروض مهرجان نوادي المسرح.

عرض “ظلال” فلسفي ويناقش قضايا اجتماعية

تدور أحداث عرض “ظلال” حول مجموعة من الأشخاص يحاولون الانتفاضة والتخلص مما هم فيه من بؤس وشقاء، ولكنهم يصطدمون ببعضهم البعض ويتساقطون واحدا تلو الآخر.

وأشار المخرج هاني يسري أن العرض فلسفي ويناقش قضايا اجتماعية، من خلال أبطاله الذين يبحثون طوال الوقت عن الحياة.

عرض "ظلال" ضمن مهرجان نوادي المسرح، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، تأليف خالد توفيق، أداء محمد باسم، لوجين علي، محمد عصام، بسملة سامح، أحمد سمير، أحمد البلتاجي، محمود زكريا، عهد علي، ميدو عزت، بسنت شميس، سارة محمد، داليدا هشام، رؤية موسيقية محمد نبيل، كيروجراف أحمد المزين، إضاءة أحمد علواني، وتنفيذ ديكور كريم عقار.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، ودكتور محمد سمير الخطيب، ودكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

لجنة تحكيم العرض

آراء نقدية حول العرض للجنة تحكيم نوادي المسرح

أعقب عرض “ظلال” ضمن مهرجان نواد المسرح، ندوة نقدية أدارها المخرج محمد العدل، وشارك بها الناقد صلاح فرغلي والناقدة ضحى الورداني.

وأشاد "العدل" باختيار النص وأداء الممثلين والكيروجراف، وعن السينوغرافيا قال: جاءت معبرة وعكست رؤية المؤلف من حيث الإضاءة، والملابس، أما الديكور فكان به الكثير من الميكانيزمات، وكان من الممكن التعامل معه بشكل ألطف، مع الاستعانة ببعض الإضاءات الخافتة لزيادة الصورة الجمالية.

كما أشاد الناقد صلاح فرغلي باختيار النص مشيرا إلى أن العرض طرح الكثير من التساؤلات مثل من له الحق أن يقتل، ومن له الحق أن يعيش، للتأكيد على أن كل شخص في العرض له عالمه الصحيح سواء مع نفسه أو مع الآخرين.

وأضاف "فرغلي": تعتمد فلسفة نوادي المسرح على البساطة، وشاهدت اليوم بساطة في الأدوات المستخدمة، فالمخرج وفق في تصميم الديكور، والإضاءة المستخدمة جاءت كدليل على أن كل شخصية تبحث عن الضوء الأساسي لها، كما جاءت الموسيقى معبرة جدا على الرغم من استمرارها طيلة مدة العرض.

وعن أداء الممثلين قال: كان جيدا على الرغم من خروجهم عن المطلوب نتيجة الحماس الزائد.

وقالت الناقدة ضحى الورداني وفق المخرج في اختيار الممثلين، والكيروجراف، وجاءت الرؤية الموسيقية معبرة، أما الإضاءة هناك إظلام أكثر من اللازم ولكنها عكست رؤية المخرج في التعبير عن الحالة الداخلية لكل شخصية.

يشار إلى أن مهرجان نوادي المسرح، يشهد اليوم الجمعة حفل ختام فعالياته وتوزيع الجوائز، في الثامنة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.