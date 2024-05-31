محافظ بنى سويف يوجه بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، من خلال منظومة متكاملة متعددة، مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.



جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني خلال شهر مايو الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات ببعض القطاعات الخدمية، ومنها وحدة صحة الأسرة بقرية العواونة "مركز إهناسيا"، مستشفى قروي الفنت "بالفشن"، والوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء "مركز بني سويف"، بجانب متابعة أعمال رفع الإشغالات والنظافة على الطبيعة ببعض شوارع مدينة الفشن.

حيث تم الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، فضلًا عن أعمال النظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم وأعضاء لجان المتابعة، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.

كلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بتلك القرى، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية والمحلية بكل مراكز وقرى المحافظة.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المعرض الدائم للسلع المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على استمرار توافر السلع الأساسية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالمعارض، وضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.