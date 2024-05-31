"حصانة إسرائيل سقطت".. مسئول فلسطينى سابق يكشف كيف تهاوت الرواية الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني السابق، إن الرواية الإسرائيلية لما حدث يوم 7 أكتوبر نجحت في الأسبوع الأول والثاني، لكن سرعان ما بدأت تتهاوى، وبدأ الرأي العام العالمي يصحو على أن الرواية ملفقة ومفبركة ولم يعد لها أساس من الصحة.

أضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن معركة 7 أكتوبر بادرت بها حماس هذه الحقيقة الوحيدة التي قالتها إسرائيل، أما الباقي كله أكاذيب، حاولت إسرائيل وحلفاؤها تسويقها للعالم، لكنها بدأتا تتهاوى أمام الوقائع اليومية، التي ترتقي لجرائم الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى للتدمير الشامل لقطاع غزة، ولا توجد منطقة في غزة آمنة، حتى منطقة المواصي، التي أعلنها الاحتلال أنها منطقة آمنة، يقوم الاحتلال بقصفها.

أكد أن إسرائيل تتخطى القوانين الدولية، لأنها تعتقد أنها فوق القانون الدولي، وجميع الحكومات الإسرائيلية لديها قناعة أن الشراكة الأمريكية مستمرة، ولولا الغطاء السياسي الأمريكي ما استطاعت إسرائيل مواصلة الحرب.

ولفت إلى أن صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العدوان على رفح، وقرار محكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف للمحكمة الابتدائية وإصدار مذكرات توقف لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعني أن الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل سقطت، وأننا نشهد عهدًا جديدًا من محاسة إسرائيل.

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