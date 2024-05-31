موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم في أوروبا والعالم، المباراة المرتقبة التي ستجمع ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا (موسم 2023-2024)، والتي ستقام على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأتي موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة على ستاد ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم بث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال على قناة beIN Sports HD 1

وتمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويطمح ريال مدريد للفوز من أجل حصد اللقب الخامس عشر في تاريخه، والحفاظ على موقعه في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة.

كما يأمل الفريق الملكي، في الفوز بلقب دوري الأبطال، من أجل حصد الثنائية هذا الموسم، بعد أن توج بالدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن جانبه، يطمح بروسيا دورتموند، للفوز من أجل الظفر بالكأس الثانية في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، بعد أن سبق له الفوز بها للمرة الأولى في نسخة 1996-1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

ويعود بروسيا دورتموند، للظهور مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما، حيث واجه مواطنه بايرن ميونيخ، في نهائي موسم 2012-2013، والذي انتهى بفوز الفريق البافاري، بهدفين مقابل هدف.

وكان ريال مدريد، قد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز مثير على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-3، بينما تأهل دورتموند إلى النهائي، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.