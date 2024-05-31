خبراء أمميون يطالبون بتحقيق دولى عاجل لوقف إراقة الدماء فى غزة

تتوالى الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في ظل استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين الفلسطينيين، والأوضاع المأساوية التي يعاني منها أهالي غزة؛ بسبب مواصلة آلة القتل الإسرائيلي عملياتها داخل القطاع.

وفي تطور جديد يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طالب نحو خمسين خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إرقة الدماء في القطاع، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد النازحين الفلسطينيين العزّل في مخيم بريكسات في رفح، وفي بيان صادر عنهم أعرب الخبراء عن غضبهم الشديد إزاء الهجوم الذي وصفوه بأنه عشوائي وأدى إلى تشريد وقتل العديد من المدنيين، وفقًا لما ذكرته "نشرة dmc".

وأظهرت الصور المروعة القادمة من رفع حجم الدمار والتشريد واحتراق الجثث الذي تسببت فيه هذه الغارات، حيث أكد الخبراء الأمميون، في بيانهم، أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتمثل هجومًا على الإنسانية لاستهداف مواقع معروفة بإيوائها النازحين، بمن فيهم من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ما يعد انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب.

ودعا الخبراء، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل ومساءلة المسئولين عن هذه الفظائع، مشيرين إلى أن إسرائيل تتجاهل توجيهات محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري في رفح، ومطالبين بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات نازحين وفرض عقوبات فورية على إسرائيل، كما شددوا على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إليها، وطالبوا بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأشار الخبراء الأمميون المستقلون، أيضًا، إلى أن ما يصل إلى 5% من سكان غزة قد قتلوا أو جرحوا، وتم تدمير أكثر من 70% من المنازل، مع تشريد أكثر من 75% من السكان، معربين عن إحباطهم إزاء فشل المجتمع الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي الوحشي على القطاع.