الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 مايو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها، في مختلف الدوريات المحلية والأوروبية والخليجية، لموسم (2023/2024)، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات البحث جوجل مؤخرا.

تتصدر مواجهتي البنك الأهلي وبتروجت وبلدية المحلة والجونة، بكأس مصر (موسم 2023/2024)، فضلا عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر السعوديين، جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024.

 

مواعيد مباريات كأس مصر (موسم 2023/2024)

 

البنك الأهلي & بتروجت.. الخامسة مساء (ستاد السلام).

اليوم الرابع من منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

يقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد ناصر عباس حكما للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا.

 

بلدية المحلة & الجونة.. الخامسة مساء (ستاد غزل المحلة).

اليوم الرابع من منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

يقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من هيثم عثمان حكما للساحة، ويعاونه محمد فاروق حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

كأس مصر| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والقناة

القنوات الناقلة لمباراتي كأس مصر (موسم 2023/2024)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مواجهتي اليوم بكأس مصر (موسم 2023/2024)، على الهواء مباشرة في تمام الخامسة مساء.

 

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية 

الهلال & النصر.. التاسعة مساء (ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

القنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية

تنقل شبكة قنوات SSC السعودية، مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر، على الهواء مباشرة، في تمام التاسعة مساء.

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