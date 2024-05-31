الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قذائف لم تتوقف ومقاومة لم تيأس.. مدينة رفح الفلسطينية فى مرمى النيران

مخيمات رفح بعد الحريق
مخيمات رفح بعد الحريق والقصف

كشف كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح، آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا استهداف منزل في منطقة تل السلطان في غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وقال رجب عبر "إكسترا نيوز": "كان الاستهداف من خلال غارة جوية، ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء وإصابات بالغة".

أكد رجب استمرار القصف المدفعي على مناطق مختلفة، من مدينة رفح الفلسطينية شرقًا وغربًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع، وكذلك المروحيات التي تحلق بشكل مكثف، والتي تصوب نيرانها على المناطق السكنية القريبة من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

تابع أن فصائل المقاومة قصفت تحشدات قوات الاحتلال القريبة من محيط معبر رفح عبر قذائف الهاون، والعمليات العسكري على أشدها في مدينة رفح الآن.

أوضح أن هناك عودة لشاحنات المساعدات إلى الأراضي المصرية نظرًا لتظاهرات في محيط كرم أبوسالم، لعدد من المستوطنين، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عدد من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال ما عرقل نفاذ شاحنات المساعدات.

مدينة رفح الفلسطينة رفح رفح الفلسطينة قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

الاحتلال: إصابة 5 عسكريين فى معارك غزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

انتشال جثمان لاعب ناشئى نادى الهلال فى أسوان من النيل.. وتشييعه لمثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة