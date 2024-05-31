قذائف لم تتوقف ومقاومة لم تيأس.. مدينة رفح الفلسطينية فى مرمى النيران

كشف كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح، آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا استهداف منزل في منطقة تل السلطان في غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وقال رجب عبر "إكسترا نيوز": "كان الاستهداف من خلال غارة جوية، ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء وإصابات بالغة".

أكد رجب استمرار القصف المدفعي على مناطق مختلفة، من مدينة رفح الفلسطينية شرقًا وغربًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع، وكذلك المروحيات التي تحلق بشكل مكثف، والتي تصوب نيرانها على المناطق السكنية القريبة من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

تابع أن فصائل المقاومة قصفت تحشدات قوات الاحتلال القريبة من محيط معبر رفح عبر قذائف الهاون، والعمليات العسكري على أشدها في مدينة رفح الآن.

أوضح أن هناك عودة لشاحنات المساعدات إلى الأراضي المصرية نظرًا لتظاهرات في محيط كرم أبوسالم، لعدد من المستوطنين، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عدد من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال ما عرقل نفاذ شاحنات المساعدات.