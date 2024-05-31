مسئولون أمريكيون: الضربات الأمريكية البريطانية أصابت مجموعة من المنشآت التابعة للحوثيين

أكد مسئولون أمريكيون، أن الضربات الأمريكية البريطانية أصابت مجموعة من المنشآت التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الحوثيون يشنون هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور

وفي سياق آخر، شن الحوثيين هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر ردا على الضربات الأمريكية والبريطانية باليمن.

وأضاف الحوثيين، بأن الضربات الأمريكية والبريطانية الليلة الماضية استهدفت صنعاء والحديدة وتعز.