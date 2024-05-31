الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولون أمريكيون: الضربات الأمريكية البريطانية أصابت مجموعة من المنشآت التابعة للحوثيين

قصف اليمن - آرشيفية
قصف اليمن - آرشيفية

أكد مسئولون أمريكيون، أن الضربات الأمريكية البريطانية أصابت مجموعة من المنشآت التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الحوثيون يشنون هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور 

وفي سياق آخر، شن الحوثيين هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر ردا على الضربات الأمريكية والبريطانية باليمن.

وأضاف الحوثيين، بأن الضربات الأمريكية والبريطانية الليلة الماضية استهدفت صنعاء والحديدة وتعز.

القاهرة الإخبارية الحوثيين المنشآت الضربات إيزنهاور البحر الاحمر

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