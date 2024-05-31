الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الهاتف» لمحمد جاد يشارك فى مهرجان «أمادير» السينمائى بالهند

جريدة الدستور

حقق الفيلم القصير «الهاتف» بطولة وإخراج الفنان محمد جاد، نجاحًا كبيرًا، باختياره رسميًا ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان «أمادير» السينمائى الدولى، الذى يقام بمدينة كولكاتا بالهند.

الفيلم الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، هو مونودراما سينمائية، ويجسد بطله محمد جاد الشخصيات السبع فيه، ويحمل العمل رسالة لكل محبى وعشاق الفنون بأن يتحلوا بالصبر، وألا يكلوا أو يملوا من الاستمرار فى إبداعاتهم، وأنه حتمًا ستولد من رحم تلك التراكمات الإبداعية شمس تنير الطريق لكل مبدع.

ويبدو سياق الفيلم وكأن محمد جاد يكتب عن تجربته الخاصة، إذ تحلى الأخير بالإصرار والعزيمة لتحقيق ما يحلم به، في عالم التمثيل متحديًا أصعب الظروف.

ويعد «الهاتف» فيلمه الثالث بعد فيلم «آهات» الذى اختير رسميًا العام الماضي في مهرجان لأفلام حقوق الإنسان بتونس، وكذلك فيلم «الجائزة» الذى تم اختياره ضمن الأفلام المشاركة بالمهرجان المصرى الأمريكى الذى أقيم بولايتى نيويورك ونيوجيرسى، وعرضت نسخته المصرية بقصر السينما بالقاهرة.

وشارك المصور والمونتير أحمد ربيع، «جاد» فى تصوير ومونتاج «الهاتف».

 وتصنف الأعمال التي ينتجها «جاد» ضمن فئة الإنتاجات الذاتية، ويعمل جاهدًا على أن تحظى أعماله برضاء المتلقى، وأن تجد لها مكانًا في المهرجانات الدولية. 

الهاتف أمادير فيلم الهاتف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

"الحوثى" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" فى البحر الأحمر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

بينى جانتس.. عدو نتنياهو الأول "فى البيت الإسرائيلى"