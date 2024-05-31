«الهاتف» لمحمد جاد يشارك فى مهرجان «أمادير» السينمائى بالهند

حقق الفيلم القصير «الهاتف» بطولة وإخراج الفنان محمد جاد، نجاحًا كبيرًا، باختياره رسميًا ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان «أمادير» السينمائى الدولى، الذى يقام بمدينة كولكاتا بالهند.

الفيلم الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، هو مونودراما سينمائية، ويجسد بطله محمد جاد الشخصيات السبع فيه، ويحمل العمل رسالة لكل محبى وعشاق الفنون بأن يتحلوا بالصبر، وألا يكلوا أو يملوا من الاستمرار فى إبداعاتهم، وأنه حتمًا ستولد من رحم تلك التراكمات الإبداعية شمس تنير الطريق لكل مبدع.

ويبدو سياق الفيلم وكأن محمد جاد يكتب عن تجربته الخاصة، إذ تحلى الأخير بالإصرار والعزيمة لتحقيق ما يحلم به، في عالم التمثيل متحديًا أصعب الظروف.

ويعد «الهاتف» فيلمه الثالث بعد فيلم «آهات» الذى اختير رسميًا العام الماضي في مهرجان لأفلام حقوق الإنسان بتونس، وكذلك فيلم «الجائزة» الذى تم اختياره ضمن الأفلام المشاركة بالمهرجان المصرى الأمريكى الذى أقيم بولايتى نيويورك ونيوجيرسى، وعرضت نسخته المصرية بقصر السينما بالقاهرة.

وشارك المصور والمونتير أحمد ربيع، «جاد» فى تصوير ومونتاج «الهاتف».

وتصنف الأعمال التي ينتجها «جاد» ضمن فئة الإنتاجات الذاتية، ويعمل جاهدًا على أن تحظى أعماله برضاء المتلقى، وأن تجد لها مكانًا في المهرجانات الدولية.