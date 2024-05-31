الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطاع أمن المنافذ بـ"الداخلية" يشن حملات لمواجهة جرائم التهريب

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

واصلت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها، خاصة جرائم التهريب، من خلال تعزيز السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها:

- ضبط (2) قضية في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
- ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
- ضبط (2101) مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.
- ضبط (33) قضية في مجال الأمن العام.
- تنفيذ (300) حكم قضائي متنوع في مجال تنفيذ الأحكام.
- ضبط عدد (9) قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية عليها.

الادارة العامة لقطاع امن المنافذ حملاتها الامنية المكبرة مكافحة الجريمة جرائم التهريب إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ

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