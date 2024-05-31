قطاع أمن المنافذ بـ"الداخلية" يشن حملات لمواجهة جرائم التهريب

واصلت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها، خاصة جرائم التهريب، من خلال تعزيز السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها:

- ضبط (2) قضية في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

- ضبط (2101) مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.

- ضبط (33) قضية في مجال الأمن العام.

- تنفيذ (300) حكم قضائي متنوع في مجال تنفيذ الأحكام.

- ضبط عدد (9) قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية عليها.