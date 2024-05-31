الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى يأتى فى توقيت بالغ الأهمية

مصطفى الكحيلي
مصطفى الكحيلي

أكد مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا، غدًا السبت، في توقيت مناسب وهام لمناقشة قضايا الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنعطف الخطير الذي تمر به، وتداعيات ذلك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأحداث ألقت بظلالها على المنطقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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غدًا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته

وأكد "الكحيلي" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي، لديها موقف داعم للقضية الفلسطينية وترفض كل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم حل القضية الفلسطينية. 

وبيّن أن مصر طوال تاريخها تولي القضية الفلسطينية الدعم والاهتمام.

وأشار "الكحيلي" إلى أن الحوار الوطني يضم جميع فئات وممثلي القوى السياسية، وأن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد الانضمام الوطني خلف القيادة السياسية، خاصة مع تطورات الأحداث في رفح، واستمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. 

وأضاف قائلاً: إن الحوار يتضمن طرح كل الآراء والمقترحات والتوصيات لدعم موقف الدولة المصرية من أجل حماية الأمن القومي المصري، ودعمها القضية الفلسطينية حتى لا يتم حلها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا السبت، اجتماعًا لمناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وذلك استجابة لطلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومي ضمن مناقشات الحوار.

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