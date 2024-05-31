الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا دانيال يستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي بكنيسة القديسة تريزا بأسيوط

دانيال لطفي
دانيال لطفي

استقبل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، أمس، رفات القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا (جروحات القديس فرنسيس)، بأسيوط.

ترؤس قداس ختام الشهر المريمي

كما ترأس قداس ختام الشهر المريمي، بمشاركة الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

شارك في القداس الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ليفيو كريشي، الخادم الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزي.

وفي كلمة العظة، عبر الأنبا دانيال عن سعادته الكبيرة، باستقبال الرفات المقدس، داخل الإيبارشية، ثم تحدث نيافته حول "القديس فرنسيس الآسيزي"، قائلًا: القديس فرنسيس جاء فقيرًا لله، غنيًا بحب إخواته، ومن حوله.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، مع تلاوة عدد من الترانيم الروحية، كما أهديت كنيسة القديسة تريزا (جروحات القديس فرنسيس)، بأسيوط، تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.
 

اجتماع للجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية

وكانت قد اجتمعت، لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، بقيادة القمص فرنسيس مراد، وبرئاسة الأخ ماجد عدلي، وذلك بالقاعة الملحقة، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء مسؤولو اجتماعات الأسر، من مختلف كنائس الإيبارشية، في إطار للتشاور حول أجندة خطة عمل اللجنة، عبر مساراتها الثلاثة (التكوين، الفعاليات، وزيارة الكنائس).

واستمعت اللجنة لتقارير أعمال المحاور الثلاثة للجنة، حيث بدأت مجموعة التكوين لقاءات المستوى الثاني لبرنامج "إعداد خادم قائد متميز ومبدع"، وافتتح أعمالها غبطة أبينا البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بلقاء حول" أهمية الصلاة في حياة الخادم"، أعقبها ورشة تطبيقية عن شكل القيادة في عالمنا، وما يطلبه منا روح الله القدوس كقادة، كما ستتوالى اللقاءات الخاصة بالبرنامج التكويني لقادة، ومسؤولي اجتماعات الأسرة في إطار سنة الصلاة.

وفيما يخص "مجموعة الفعاليات"، فقدمت تقريرها عن اليوم الروحي "معًا نصلي"، الذي أقيم في شهر إبريل الماضي، انطلاقًا من المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية "سنة الصلاة"، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

الأنبا دانيال لطفي طران إيبارشية أسيوط رفات القديس فرنسيس الآسيزي بكنيسة القديسة تريزا قداس ختام الشهر المريمي

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