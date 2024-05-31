الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الفنون الشعبية بجامعة قناة السويس يفوز بجائزة التميز في مهرجان "إبداع 12"

منتخب الفنون الشعبية
منتخب الفنون الشعبية بجامعة قناة السويس

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بمشاركات منتخب الفنون الشعبية بالجامعة في سلسلة الفعاليات التي تم تنظيمها داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتطوير مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى وأصبحت مُجهزة على أعلى مستوى فني وتقني؛ لتكون حاضنة لتدريبات وإبداعات مواهب أبنائها، ولتكون مسرحًا لإنتاج  وتقديم عروضهم الفنية.

لافتًا إلى أن الأنشطة الطلابية بكل مجالاتها هي السبيل الآمن لحماية الشباب من الانحراف أو الانسياق وراء أية أفكار متطرفة أو مغلوطة.

استقبال منتخب الفنون الشعبية لجامعة قناة السويس

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منتخب الفنون الشعبية لجامعة قناة السويس الحاصل على جائزة التميز في مهرجان إبداع بدورته الأخيرة.

جاء المشاركة الطلابية في مهرجان "إبداع"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وخلال لقائه بالطلاب داخل مكتبه - أشار  الدكتور محمد عبدالنعيم، إلى المستوى الفني الاحترافي للطلاب وقدرتهم الفائقة على التعبير الحركي.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للدعم الكامل الذي توفره الجامعة للمنتخب.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

لا مصل لسُمها.. الإسماعيلية تحذر من تناول سمكة "الأرنب" المميتة

رئيس جامعة قناة السويس: تطوير البنية التحتية بالكليات وفقًا لأحدث المعايير الدولية

الإسماعيلية تنهي استعدادات الثانوية العامة

"تضامن الإسماعيلية": تسليم 111 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "فرصة"

حلويات ورسائل تشجيعية في امتحانات "التجارة الدولية" بجامعة الإسماعيلية الأهلية

581 طالبًا وطالبة بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون الامتحان

الكشف على 1085 مريضًا فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية

بينهم أطفال.. أسماء المصابين في حادث "محور 30 يونيو" بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

"الحوثى" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" فى البحر الأحمر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

بينى جانتس.. عدو نتنياهو الأول "فى البيت الإسرائيلى"