الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتجوزت عرفى ورفضت الإنجاب".. نجوى فؤاد تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

تصدرت الراقصة نجوى فؤاد ترند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها الأخير في برنامج “شاي بالياسمين” الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر شاشة "النهار".

تعد النجمة نجوى فؤاد من ضمن النجوم الذين أضافوا الكثير في عالم السينما، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية المميزة، التي جعلتها تتمكن من خطف قلوب الجماهير، والتي تعتبر من بين الراقصات الأشهر في زمن الفن الجميل.

وتزامنًا مع تصدر الراقصة نجوى فؤاد الترند، يرصد موقع “الدستور” في تقريره لعشاق أخبار النجوم، أبرز تصريحات نجوى فؤاد التي أثارت بها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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اتجوزت ست مرات وزكي رستم ضربها بالقلم وعايشة وحيدة الآن.. صندوق أسرار نجوى فؤاد

اتجوزت عرفي ورفضت الإنجاب.. نجوى فؤاد تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

رفضت نجوى فؤاد إنجاب الأطفال، خوفًا من تغير شكل جسمها بعد الولادة إثر الإنجاب، قائلة: "كان ممكن أجيب أولاد بس مكنش فيه الأدوات الموجودة الآن للتخسيس والرياضة والتجميل والفيلر والبوتكس، الحمل 9 أشهر لعام، والرضاعة عام، وكده عامين ولسه، فخفت".

وصرحت نجوى فؤاد بعدد العلاقات الزوجية خلال حياتها قائلة: "تزوجت 5 مرات فقط ومرة عرفي، يبقوا 6، وعماد عبدالحليم ما تجوزتوش والله، لأنه كان يصغرني بكثير.

اتجوزت عرفي ورفضت الإنجاب.. نجوى فؤاد تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

وأضافت “فؤاد” أن الشيخ الشعراوي قالى ربنا فتحلك سكة الرقص علشان تأكلي عيش، واستكملت حديثها قائلة:"أنا معملتش حاجة غلط علشان أتوب عنها، ولكني ندمانة على مشاهد الإغراء اللى عملتها ولو رجع بيا الزمن مش هكررها".

جدير بالذكر، صرحت “فؤاد” في وقت سابق لـ“الدستور”، بأن أنباء اعتزالها غير صحيحة تمامًا، لأنها لم ولن تعتزل الفن نهائيًا، وأنها ستظل تعمل في الفن لأنه بالنسبة لها كالماء والهواء، متابعًة: "حقيقي حزينة من تداول تلك الأخبار ومش فاهمة الناس اللي بتنشر هذه الأخبار مستفادة إيه".

نجوى فؤاد تثير الجدل فى أحدث ظهور لها
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