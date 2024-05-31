الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى الفلسطينى: قد نشهد الفترة المقبلة وفيات بين الأطفال بسبب انتشار المجاعة

محمود بصل
محمود بصل

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه بسبب انتشار المجاعة فقد نشهد الفترة المقبلة حالات وفاة بين الأطفال، لا سيما في شمال قطاع غزة.

مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين، والوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي بسبب انتشار المجاعة ونقص المواد الغذائية.

الاحتلال الإسرائيلى دمر المربعات السكنية فى جباليا شمال قطاع غزة بشكل كامل

وأكد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المربعات السكنية في جباليا، شمال قطاع غزة، بشكل كامل، فالمربعات السكنية بمنطقة جباليا لا تصلح للحياة وغير قابلة للعيش.

القاهرة الإخبارية المجاعة الأطفال قطاع غزة انتشار المجاعة المواد الغذائية جباليا

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