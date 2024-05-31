الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ورابط الاستعلام بمديرية التعليم

امتحانات طلاب الشهادة
امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية - آرشيفية

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الإسكندرية، هو محل بحث أولياء الأمور والطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية وذلك لاقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية وذلك وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمس الخميس أن من المتوقع إعلان النتيجة مطلع الأسبوع المقبل وذلك عقب انتهاء كافة أعمال المراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية مازالت مستمرة بلجان النظام والمراقبة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 

لن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية حتى الآن، حيث تُعلن النتيجة عقب اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النتيجة رسميًا ليتم عقب ذلك رفع كافة نتائج الطلبة والطالبات على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، يتم الحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا، حيث يتم الدخول على الموقع واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية ثم يتم البحث عن النتيجة برقم الجلوس  للحصول على النتيجة من خلال الخدمة الإلكترونية.


نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وتواصل لجان النظام والمراقبة بمديرية تعليم الإسكندرية الانتهاء من المراجعات ورصد الدرجات، حيث تلتزم بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب، وذلك قبل إعلان انتهاء كافة أعمال التصحيح، كما جاءت تصحيح العينات العشوائية لمواد الامتحانات مبشرة.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 23مايو، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، ومن المتوقع ظهور النتيجة بداية الأسبوع المقبل.  

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