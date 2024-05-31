البرلمان العربى يتضامن مع اتحاد الكرة الفلسطينى لرفع اسم الكيان الصهيونى من فيفا

أعلنت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، عن تضامن البرلمان العربي مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني في دعوته لرفع اسم الكيان الصهيوني من الفيفا، مشددة على دعم مصر الدائم والثابت للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصر الأولى.

وطالبت عضو البرلمان العربي في كلمتها خلال جلسة البرلمان العربي، التي عقدت مؤخرًا، الدول العربية بدعم مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، واستغلال الزخم الشعبي العالمي وانتفاض شعوب العالم لنصرة القضية الفلسطينية.

تفويض شعبي جديد للرئيس السيسي

وأكدت الجمل أن الشعب والجيش المصري فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية بكل السبل.

وسبق وأعلن البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ثمن البرلمان العربى مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، التي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمنًا، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وأكد البرلمان العربى أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.