الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادى آفاق اشتراكية يستضيف أمسية "كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًا؟"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل الكاتب محمود عبدالشكور، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات نادي آفاق اشتراكية، لمناقشة كتابه "كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًا؟"، مع عرض مشاهد ولقطات من أفلام شهيرة للشرح والتوضيح.

تفاصيل أمسية الناقد الفني محمود عبدالشكور

ففي السادسة من مساء الأحد المقبل، تعقد الأمسية بنادي أدب آفاق اشتراكية، بمقره الكائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز متفرع من شارع صبري أبوعلم بجوار محطة محمد نجيب وبالقرب من وزارة الأوقاف.

ويحل الكاتب والناقد الفني محمود عبدالشكور، في ضيافة النادي، لمناقشة كتابه، والصادر عن دار نهضة مصر عام 2018، تحت عنوان  "كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًا؟"، مع عرض مشاهد ولقطات من أفلام شهيرة للشرح والتوضيح. كما يتضمن اللقاء شرحًا تفصيليًا على أجزاء من أفلام مصرية هامة، ومناقشة مفتوحة مع الحاضرين.

والكتاب هو خلاصة خبرة الناقد محمود عبدالشكور، والتي جمعها فى مجال تذوق الأفلام، وفيه ردود عن كل أسئلة هواة السينما وعشاقها، وأيضًا لشباب السينمائيين ممن أرادوا صنع الأفلام.

والفكرة الأساسية في الكتاب أن الفيلم ليس فقط حكاية، ولكنه بناء سمعي وبصري مركّب ينقل فكرة ما من خلال الدراما، مستخدمًا أسهل أسلوب لشرح ذلك، وضرب أمثلة كثيرة من أفلام مصرية وعالمية، ويصطحب القارئ فى جولة لاكتشاف السينما، قصتها، وكيفية صناعة الأفلام، مكونات الفيلم، كيف للمشاهد العادى تفكيك عناصر العمل؟ وكيف يعيد تركيبها؟ وماهي معايير تقييم كل عنصر؟.

 

أبرز مؤلفات محمود عبدالشكور في النقد الفني

يُشار إلى أن محمود عبدالشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدرت له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسى.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016. كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016. 

كتاب "كنت صبيًا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015، كتاب "كنت شابًا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020. كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017. كتاب "سينمائيًا... الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016. كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، فضلًا عن روايات "حبيبة"، "ألوان أغسطس"، "أشباح مرجانة" وغير  ذلك.

محمود عبد الشكور بضيافة نادي أدب آفاق اشتراكية كتاب كيف تشاهد فيلما سينمائيا سينما مصر وزارة الأوقاف كتاب أقنعة السرد

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