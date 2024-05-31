الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى ثالث أيام الجسر الجوى.. "مصر للطيران" تُسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج

سفر الحجاج عبر خطوط
سفر الحجاج عبر خطوط مصر للطيران

تُسير مصر للطيران الناقل الوطني، اليوم الجمعة، في ثالث أيام التفويج لحجاج بيت الله الحرام، 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة - جدة، 11 رحلة القاهرة- المدينة المنورة.

يأتي ذلك بهدف نقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفرالشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري.

ووجه الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلى الأراضي المُقدسة، لضمان انسيابية الرحلات وانتظامية التشغيل لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تُسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخرى العاملة خلال الموسم الحالي.

أكد أن وزارة الطيران المدني تعمل في ضوء خطة متكاملة ومُحكمة تم وضعها مُسبقًا للتنسيق مع جميع الجهات لتوفير جميع التسهيلات للحجاج بمطار القاهرة الدولي وبالمطارات المصرية.

في الإطار نفسه، قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء جميع التجهيزات اللازمة استعدادًا لانطلاق رحلات بداية الموسم، خاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المُخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) والمُخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية.

وزير الطيران المدني الأراضي الم قدسة حجاج قرعة ووزارة التضامن حجاج بيت الله الحرام

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