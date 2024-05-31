مسجل خطر يدير كيان تعليم وهميًا للنصب على الأهالى فى الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة كيان تعليمى، بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة الإسماعيلية.

إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت عن قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسماعيلية.

واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفين - عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – 38 كارنيه دراسيًا بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين - مجموعة من الكشوف تحوى بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى - مطبوعات دعائية - طابعة ألوان جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.