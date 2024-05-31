الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسجل خطر يدير كيان تعليم وهميًا للنصب على الأهالى فى الإسماعيلية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة  كيان تعليمى، بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة الإسماعيلية.

إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت عن قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسماعيلية.

 واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفين - عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – 38 كارنيه دراسيًا بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين - مجموعة من الكشوف تحوى بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى - مطبوعات دعائية - طابعة ألوان جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسجل خطر كيان تعليمى بدون ترخيص جرائم الأموال العامة شهادات إجتياز الدورات التدريبي النصب والاحتيال محافظة الإسماعيلية

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