مسيرات ووقفات غاضبة لآلاف الأردنيين تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى

خرج آلاف الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، بمسيرات ووقفات غاضبة بمشاركة الآلاف في مختلف محافظات المملكة الأردنية، تنديدًا بـالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، دعمًا للشعب الفلسطيني.

تنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والدعوة لتحرك عربي ودولي

وندد المشاركون في المسيرة، بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف تلك الجرائم، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، واستهداف المواطنين العزل.

كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة يحذر من اشتداد أزمات الغذاء والدواء وتفاقم المجاعة

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء وتفاقم المجاعة والعطش بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل المسئولية الكاملة عن كارثة إنسانية وشيكة.

يواصل جيش الاحتلال إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية إلى قطاع غزة منذ 24 يومًا، بدعم كامل وبمباركة وتأييد من الإدارة الأمريكية، ما ينذر بتفاقم أزمات الغذاء والماء والدواء، وهو ما يعزز فرص وقوع مجاعة حقيقية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال وتدعمها الإدارة الأمريكية.

وسبق، وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري بتدمير ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء الأممية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.