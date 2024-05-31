الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جيش الاحتلال يريد التقاعد".. ضابط رفيع: الشعور بالفشل يطارد الضباط و42% فقط يرغبون بالخدمة

جيش الاحتلال - آرشيفية
جيش الاحتلال - آرشيفية

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ238، في عدة مناطق أهمها مخيما النصيرات والبريج وسط القطاع، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل، موضحًا أن القواعد هى وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

وأعلن جيش الاحتلال الانسحاب من مناطق شمال قطاع غزة، مؤكدًا إصابة 5 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، ومقتل 10 عسكريين خلال عملية مخيم جباليا التي استمرت 20 يومًا.

جيش الاحتلال يريد التقاعد

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن استطلاع داخلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 42% فقط من الضباط يرغبون في مواصلة الخدمة بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أظهر الاستطلاع أن طلبات الضباط للتقاعد من الجيش تضاعفت أثناء الحرب، وأكدت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع "مقلقة" وأذهلت قيادة الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل.

 تصعيد بجبهة الشمال

وأفاد حزب الله بأنه استهدف بمسيرات انقضاضية منصات القبة الحديدية في منطقة الزاعورة بالجولان السوري المحتل، ما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها.

وأضاف الحزب أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

المقاومة باقية

ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة لمن يتحدث عما يسمى "اليوم التالي" للمعركة، قائلًا إنهم لن يجدوا من الشعب الفلسطيني من يقبل بديلًا عن المقاومة.

وأضاف أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل، موضحًا أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدمًا نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضًا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.

العدوان الإسرائيلى غزة قطاع غزة حماس إسماعيل هنية

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