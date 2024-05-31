الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد آدم: "تانى تانى" فيلم خفيف مناسب للأسر والعائلات.. وقدمنى بشكل مختلف

أحمد آدم
أحمد آدم

أكد النجم أحمد آدم أن فيلم "تاني تاني" الذى يقوم ببطولته بمشاركة النجمين غادة عبدالرازق وبيومى فؤاد، والذى انطلق في دور العرض المصرية الأسبوع الماضى وطرح بصالات السينما الخليجية أمس الخميس، أنه مناسب للعائلات والأسر ويقدم كوميديا لطيفة من خلال المواقف التي تجمعه بباقى الأبطال.

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وقال آدم في تصريحات صحفية، إن فيلم "تانى تانى" يقدمه بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعماله السابقة، حيث يقدم فيه كوميديا الموقف، موضحًا أن هذا ما يميز الفيلم الذى يعتمد على الصراعات المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية مع غادة عبدالرازق وكذلك بيومي فؤاد في إطار حدوتة خفيفة ومناسبة لجمهور السينما.

أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

أبطال الفيلم 

من شخصيات فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبدالرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

فيلم تاني تاني تاني تاني الكوميدية بيومي فؤاد زيكو

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