الجبهة اليسرى صداع في رأس حسام حسن قبل مواجهة بوركينافاسو

يواجه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أزمة كبيرة قبل مواجهة منتخب بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب عدم وجود ظهير أيسر جاهز لخوض المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة.

ويغيب محمد حمدي عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، الأمر الذي يمنع الجهاز الفنى من الدفع باللاعب فى مركز الظهير الأيسر، برغم جاهزيته، فى حين يعانى أحمد أبو الفتوح من إصابة فى العضلة الضامة ستمنعه من المشاركة فى المباراة فى ظل خضو اللاعب لبرنامج علاجى بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب داخل معسكر الفراعنة، حيث فضل حسام حسن عدم استبعاد فتوح من المعسكر على أمل اكتمال علاجه والتواجد على دكة البدلاء فى المباراة تحسبا لأى ظرف.

هناك مفاضلة من جانب الجهاز الفنى للفراعنة بين لاعبي الأهلي ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، لتجهيز أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة بوركينا فاسو، على أمل حسم القرار النهائى في أسرع وقت والاعتماد على اللاعب الأفضل لشغل هذا المركز في التدريبات التى تسبق المباراة، حتى تكون الأمور على خير.

على الرغم من وجود مطالبات من جانب مسئولى اتحاد الكرة لحسام حسن بضرورة استدعاء عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلى، باعتباره الخيار الأفضل لشغل هذا المركز فى المباراة المقبلة، باعتبار أنه سبق وأن لعب فى مركز الظهير الأيسر خلال مباريات الأهلى، إلا ان حسام حسن يرفض الحديث فى هذا الأمر تماما، حتى اقترح أحد أعضاء الجهاز الفنى استدعاء عمر جابر لاعب الزمالك، الذي نجح من قبل في القيام بدور الظهير الأيسر في أكثر من مناسبة.