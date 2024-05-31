الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" توجه قافلة إنسانية ضمن مبادرة "كلنا واحد" لسوهاج

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "سوهاج" لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين

وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

التأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر     

كما تمت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

 كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

كلنا واحد معك فى كل مكان رئيس الجمهورية وزارة الداخلية حياة كريمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرعاية الإنسانية

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