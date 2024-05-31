البرومو الرسمى للموسم الثانى من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية (فيديو)

طرحت منصة "watch it" الرقمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، البرومو الرسمي للموسم الثاني من حلقات العمل الوثائقي "أم الدنيا"، المُقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر.

الموسم الثانى من "أم الدنيا"

ويرصد مسلسل "أم الدنيا" تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

ويتكون العمل من 15 حلقة، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة، وهو من إخراج محمود رشاد.

وانطلق تصوير الجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" في منتصف نوفمبر الماضي، ودخل العمل مراحله النهائية استعدادًا لعرضه على منصة "watch it" الرقمية، على أن يُعرَض في وقتٍ لاحق على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.