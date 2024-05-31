الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرومو الرسمى للموسم الثانى من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية (فيديو)

الموسم الثاني من
الموسم الثاني من "أم الدنيا"

طرحت منصة "watch it" الرقمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، البرومو الرسمي للموسم الثاني من حلقات العمل الوثائقي "أم الدنيا"، المُقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر.

txt

دار الأوبرا تنظم أمسية للعازفين على المسرح الصغير

txt

رامى المتولى: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر ريادتها دوليًا

txt

"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى ميلاد يونس شلبى

txt

وفاة والدة المطرب الشعبى محمود الليثى

txt

دعاء حلمى: القاهرة الاخبارية حققت المعادلة الصعبة بالوصول إلى كل العالم

txt

رئيسة الأوبرا تنعى والدة وزيرة الثقافة

txt

رئيس "القومى للسينما" ينعى والدة وزيرة الثقافة

txt

«القاهرة الإخبارية».. قصة نجاح مصرية

txt

بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يشعل حفل "كامل العدد" فى هولندا

txt

الفنان أحمد ماهر ونجله مع عمرو الليثى فى "واحد من الناس".. الأحد المقبل

الموسم الثانى من "أم الدنيا"

ويرصد مسلسل "أم الدنيا" تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

ويتكون العمل من 15 حلقة، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة، وهو من إخراج محمود رشاد.

وانطلق تصوير الجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" في منتصف نوفمبر الماضي، ودخل العمل مراحله النهائية استعدادًا لعرضه على منصة "watch it" الرقمية، على أن يُعرَض في وقتٍ لاحق على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

واتش أت سوسن بدر النجمة سوسن بدر مسلسل “أم الدنيا” تاريخ مصر الفرعوني

مواد متعلقة

دار الأوبرا تنظم أمسية للعازفين على المسرح الصغير

رامى المتولى: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر ريادتها دوليًا

"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى ميلاد يونس شلبى

وفاة والدة المطرب الشعبى محمود الليثى

دعاء حلمى: القاهرة الاخبارية حققت المعادلة الصعبة بالوصول إلى كل العالم

رئيسة الأوبرا تنعى والدة وزيرة الثقافة

رئيس "القومى للسينما" ينعى والدة وزيرة الثقافة

«القاهرة الإخبارية».. قصة نجاح مصرية

الأكثر قراءة

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

انتشال جثمان لاعب ناشئى نادى الهلال فى أسوان من النيل.. وتشييعه لمثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة