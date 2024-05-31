المنتخب الوطنى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينافاسو

يواصل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل، حيث يتواجد 25 لاعبًا داخل المعسكر بعد انضمام محمد شريف.

على أمل أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة للمعسكر غدًا السبت، وفقًا لتأكيدات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للجهاز الفنى، برغم تأكيد إدارة نادى ليفربول على انضمام صلاح مع بداية الأجندة الدولية يوم 3 يونيو.

تدريبات يومية في التاسعة مساءً

ويخوض منتخب مصر تدريباته بشكل يومى فى التاسعة مساءً، دون أى زيادة فى الحمل البدنى من جانب الجهاز الفنى، حتى لا يعرض اللاعبين للإرهاق فى ظل معاناة الجميع بنهاية الموسم، سواء المحترفين أو لاعبى الأهلى والزمالك الذين عانوا خلال الفترة الماضية بسبب تلاحق المباريات محليًا وإفريقيًا، حتى توج الأهلى والزمالك ببطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

ثاني تدريبات المنتخب الوطني

كان منتخب مصر قد خاض ثاني تدريباته مساء أمس على ملعب استاد القاهرة، استعدادًا لمباراتي بوركينافاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك في المران الجماعى 24 لاعبًا بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، على أمل لحاق اللاعب بمباراة بوركينافاسو فى ظل الأزمة التى يواجهها حسام حسن فى الجهة اليسرى.

وحضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأستاذ وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.