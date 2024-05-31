الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16324 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط (16324) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (553) مخالفة السير بدون تراخيص، (25) دراجة نارية مخالفة، (7613) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (26) مخالفة موقف عشوائي، و(442) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الإدارة العامة للمرو الحملات المرورية لوائح المرور مخالفة مرورية متنوعة مخالفة تجاوز السرعة مخالفة السير بدون تراخيص موقف عشوائي

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