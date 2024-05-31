الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مانشستر سيتي يحدد موقفه من بيع إيدرسون للسعودية

إيدرسون مواريش
إيدرسون مواريش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف مانشستر سيتي الإنجليزي من بيع حارس مرماه البرازيلي إيدرسون مواريش في ظل اهتمام السعودية بضمه.

 وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع إيدرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إيدرسون قد يكون مستعدًا للرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، ومع ذلك، يبدو أن النادي الإنجليزي لا ينوي التخلي عنه، ولن ينظر في أي عروض قد تقدم إلا إذا أعلن اللاعب نفسه عن رغبته في المغادرة.

النادي سينظر فقط في العروض المقدمة لإيدرسون في حال توضيحه لرغبته في الرحيل عن الفريق

وأوضحت شبكة ESPN أن مانشستر سيتي سينظر فقط في العروض المقدمة لإيدرسون في حال توضيحه لرغبته في الرحيل عن الفريق. 

ورغم أن التعاقد مع حارس جديد ليس من ضمن خطط النادي لهذا الصيف، فإنه سيعود للبحث عن بديل مناسب إذا قرر إيدرسون المضي في خطوته.

مانشستر سيتي مستعد للتفاوض على تمديد عقد اللاعب في حال رفض المغادرة 

وفي حال رفض اللاعب فرصة المغادرة، فإن مانشستر سيتي مستعد للتفاوض على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2026، بحسب التقرير.

 وتظل هناك شكوك حول مستقبل ستيفان أورتيجا، بديل إيدرسون في الفريق، حيث يدخل العام الأخير في عقده مع النادي.

ويُذكر أن إيدرسون انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017 قادمًا من بنفيكا، ولعب أكثر من 300 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، حيث تُوج بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

مانشستر سيتى إيدرسون إيدرسون مواريش اتحاد جدة سيتي

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