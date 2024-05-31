الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا" تحذر: اكتظاظ مخيمات النازحين فى غزة يزيد من انتشار الأمراض

أونروا فى غزة
أونروا فى غزة

حذَّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الجمعة، من أن اكتظاظ مخيمات النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة ونقص النظافة، يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، في ظل لقاحات وأدوية غير كافية.

وقالت "أونروا" في منشورٍ لها عبر  منصة "إكس" اليوم، "إن فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء بغزة، بمن في ذلك الأطفال وكبار السن".

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وشددت أونروا على أن اللقاحات والأدوية بالقطاع غير كافية، وأن اكتظاظ مخيمات النزوح ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيّد لفرق الإغاثة والمساعدات.

32 ألف شخص فرَّوا من رفح خلال يومين 

والخميس، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين".

وأضافت المنظمة الأممية، على حسابها عبر منصة إكس، أنه "لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي".

أوضحت أن "العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان، لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة".

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الأونروا مخيمات النازحين الفلسطينيين قطاع غزة الأمراض المعدية

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