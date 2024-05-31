الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى عدد من قديسيها اليوم
تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى الطوباويون توماس كوتام وويليام فيلبي ولورانس جونسون ولوقا كيربي الكهنة والشهداء.
ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- كان يتم تكريم هؤلاء الشهداء الإنجليز في السابق في 28 مايو مع توماس فورد ورفاقه، ويشار إليهم مجتمعين باسم "شهداء لندن 1582"، لكن الكهنة الإربعة الذين تم إحياء ذكراهم في هذا اليوم تم إعدامهم في الواقع بعد يومين من الآخرين، في 30 مايو1582م.
- وُلد توماس كوتام، وهو ابن لأبوين بروتستانتيين، عام 1549 في لانكشاير بإنجلترا. بعد تخرجه من أكسفورد، انتقل إلى لندن حيث أصبح مدرساً. وهناك التقى هناك بكاثوليكي متحمس، توماس باوند، بتشجيع من باوند، ازداد إيمانه وقرر أن يسلك طريق الكهنوت. دخل الكلية الإنجليزية في دواي عام 1577، حيث رُسم شماساً عام 1579. أ
- درك أنه دُعي إلى جمعية أخوة يسوع (الرهبنة اليسوعية)، فغادر على الفور إلى روما ودخل رهبانية القديس أندرو في 8 أبريل. وبعد بضعة أشهر، ولأسباب صحية، ترك الرهبنة لأسباب صحية، غادر إلى ليون (فرنسا) حيث كشف للسيد سليد (الذي كان في الواقع جاسوساً للحكومة الإنجليزية) عن خطته للعودة إلى الوطن بعد الرسامة. في مايو 1580، رُسم كاهنًا في ريمس وغادر إلى إنجلترا.
- وبمجرد هبوطه في دوفر، تعرفت عليه السلطات بناء على معلومات سليد وعهدت به إلى السيد إيلي ليؤخذ إلى لندن ويسلم إلى القاضي اللورد كوبهام. وعند وصوله إلى لندن، قرر إيلي إطلاق سراحه.
- علم توماس فيما بعد أن إيلي كان متهماً بهروبه فسلم نفسه طواعية إلى كوبهام. تم سجنه على الفور وفي أكتوبر 1581 تم نقله إلى برج لندن.
- وبعد شهر من التعذيب، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. بعد أن علم بوجود اليسوعيين في إنجلترا، طلب إعادة قبوله في الجمعية وحصل عليها. اقتيد إلى حبل المشنقة وشُنق في 30 مايو 1582م على مشنقة تيبورن الثلاثية أثناء اضطهاد الملكة إليزابيث الأولى.
- جاء ويليام فيلبي من أكسفورد، وكان قد التحق بكلية لينكولن. درس في المعهد الإكليريكي الإنجليزي في ريمس.
رُسم كاهناً في عام 1581، وألقي القبض عليه مع القديس إدموند كامبيون (1 ديسمبر) وظل مقيداً بالسلاسل في برج لندن لمدة ستة أشهر. كان في السابعة والعشرين من عمره.
- ينحدر لورانس ريتشاردسون (أو جونسون) من لانكشاير؛ ترك كلية براسينوز ليتحول إلى الكاثوليكية. وبعد أن تعلم الإيمان الكاثوليكي وحاز على جميع الدراسات الفلسفية واللاهوتية رُسم كاهناً في دواي عام 1581، وعُرض عليه العفو على السقالة إذا اعترف بالخيانة وتنصل من السلطة البابوية؛ فأجاب: "أشكر جلالته على رحمته؛ ولكن لا يمكنني أن أقسم كاذباً أو أتخلى عن إيماني".
- لوقا كيربي، جاء لوقا كيربي من الشمال (من يوركشاير أو دوهارام) وكان يحمل شهادة في الأدب. كان عضوًا في كلية دواي منذ عام 1576 ورُسم كاهنًا في عام 1577. ذهب إلى إنجلترا لبضعة أشهر لكنه غادر مرة أخرى لمواصلة الدراسة في روما. وعندما عاد إلى إنجلترا، قُبض عليه فوراً وسُجن وعُذِّب بالأداة التي لُقِّبَت شعبياً بـ ”ابنة الجيفة".
- في 9 ديسمبر عام 1886 أعلنهم البابا ليون الثالث عشر طوباويين. وثم زاد في إكرامهم وإعلانهم قديسين في 25 أكتوبر عام 1970م من قبل البابا بولس السادس.