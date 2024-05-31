بعد إدانته بـ"شراء الصمت".. هل يدخل دونالد ترامب السجن؟

أُدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في قضية الأموال السرية والمعروفة إعلامية بـ"أموال الصمت".

إدانة ترامب تفرض سؤالًا مباشرًا بشأن العقوبة الواجبة على الرئيس الأمريكي السابق؟،، في ظل أن القرار يقع بالكامل على عاتق القاضي المشرف على القضية خوان ميرشان.

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن الجرائم التي أدين بها ترامب، هي تزوير سجلات أعمال من الدرجة الأولى، وهى جنايات من “الدرجة E” في نيويورك، وهى الفئة الأقل خطورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 11 يوليو.

الخبراء يقولون إنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب بالسجن، كونه مجرمًا لأول مرة، والجريمة التي أدين بها هى جريمة ورقية "غير عنيفة".

في هذا الإطار، تلخص “النقاط العشر” القادمة ما سيحدث بعد الحكم بالذنب ضد ترامب وتأثيره على إمكانية ترشحه للرئاسة من عدمه، حسب ما صرح به الخبراء لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

سيقدم كل من المدعين العامين ومحامي ترامب توصيات بشأن إصدار الحكم النهائي. وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب المراقبة، الذي سيقوم بإعداد تقرير تقديم سري للقاضي.

المؤكد أن ترامب سوف يستأنف الحكم بسرعة. ومن المحتمل أن يتم تعليق أي عقوبة أثناء انتظار الاستئناف.

عملية الاستئناف قد تستغرق أشهرًا، بل سنوات، ما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح الحكم ساري المفعول.

أمام ترامب 30 يوما لتقديم إخطار باستئناف حكم الإدانة، ثم ستة أشهر لتقديم استئناف كامل إلى الدائرة القضائية الأولى، التي تنظر في الطعون المقدمة من مقاطعة نيويورك.

إذا تم تأييد الإدانة، فمن المرجح أن يستأنف ترامب أمام محكمة الاستئناف في نيويورك، وهي الهيئة المكونة من سبعة أعضاء والتي تعد أعلى محكمة استئناف في ولاية نيويورك، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية فيما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا.

من المرجح أن تكون القضايا المطروحة في الاستئناف عبارة عن أسئلة قانونية معقدةــ على سبيل المثال، ما إذا كان القاضي أعطى التعليمات المناسبة لهيئة المحلفين وسمح بإدراج الأدلة الصحيحة أو استبعادها، ولن تكون الحقائق ومصداقية الشهود قضايا قابلة للاستئناف.

إذا أيدت محكمة الاستئناف في نيويورك الإدانة، فمن المرجح أن يستأنف ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي يمكنها أيضًا أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا.

ولأن القضية تخضع لقانون ولاية نيويورك، فإن نقلها إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة سيتطلب من ترامب إقناع القضاة بوجود بعض المسائل الفيدرالية أو الدستورية على المحك.

لن تؤثر الإدانة على قدرة ترامب القانونية على الترشح للرئاسة، حيث لا يمنع الدستور الأمريكي المجرمين من الترشح للمناصب. ولم يتم اختبار ما إذا كان بإمكانه أن يشغل منصب الرئيس من السجن، ولن يتمكن من العفو عن نفسه من أي إدانة، لأنها جريمة دولة.

من جهة أخرى ربما لن تؤثر الإدانة على قدرة ترامب على التصويت في انتخابات الخريف المقبل، حيث تسمح فلوريدا، حيث تم تسجيله، للأشخاص المدانين خارج الولاية بالتصويت إذا كانت الولاية التي أدينوا فيها تسمح بذلك، وفي نيويورك، يمكن لأي شخص مُدان بجريمة جنائية التصويت طالما أنه غير مسجون.

ميرشان يدرك جيدًا التداعيات السياسية المترتبة على سجن ترامب

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي ميرشان قد قام بالفعل بمعاقبة ترامب مرتين خلال القضية لانتهاكه أمر حظر النشر المعمول به.

والطريقة التي تعامل بها القاضي مع كلتا الحالتين يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامله مع أي عقوبة محتملة لترامب، خاصة في ظل إدراكه التام الصعوبة اللوجستية لسجن الرئيس السابق والتداعيات السياسية الأوسع المترتبة على القيام بذلك.