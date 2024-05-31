خبير تربوى يكشف أهمية الالتحاق بمدارس التعليم الفنى لخريجى الشهادة الإعدادية

رد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، على التساؤلات بشأن الالتحاق بالثانوية العامة أم المدارس الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال: "استقبلت رسائل عديدة من أولياء أمور طلاب ناجحين في الإعدادية، يسألون عما إذا كان يجب على أبنائهم الالتحاق بالثانوية العامة أم بالتعليم الفني أو التكنولوجيا التطبيقية؟"

أقرا ايضًا

وقال في بيان صحفي له: "في كل الأحوال، لا بد أن يلحق الأب ابنه ببدائل الثانوية العامة في الحالات التالية وهي:

- إذا كان مستوى تحصيله متوسط أو أقل من المتوسط، لأن الثانوية العامة تحتاج طالبًا متميزًا.

- إذا حصل على مجموع صغير، حتى لو كان يؤهله للثانوية العامة.

- إذا حصل على مجموع كبير ورغم ذلك لديه ميول نحو التعليم الفني أو التكنولوجي.

- إذا كان ابنك بطبيعته لديه ميل للقلق من المذاكرة والامتحانات، لأن ذلك القلق يتفاقم في الثانوية العامة ويقلل من قدرته على التحصيل.

- إذا كان ولي الأمر لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية مصاريف ابنه في الثانوية العامة من دروس وغيرها (إذا كان مستواه ضعيفًا ومحتاجًا إلى دروس في جميع المواد).

- إذا كان ابنك يميل إلى الدراسة العملية (كما في التعليم الفني والتكنولوجي) وليست الدراسة النظرية في الثانوية العامة.

ولا بد أن يراعي ولي الأمر عند اختيار المدرسة الفنية أو التكنولوجية التطبيقية ما يلي:

- الابتعاد تمامًا عن التخصصات التقليدية القديمة التي لا يحتاجها سوق العمل.

- البحث عن التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

- سؤال أهل الخبرة عن مميزات وعيوب كل مدرسة.

- تفضيل المدارس التي تشترط للالتحاق بها الحصول على مجموع أكبر في الشهادة الإعدادية والبعد عن المدارس التي تقبل من ٥٠ %.

- البحث عن المدارس والتخصصات التي تؤهل للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة في ضوء وجود نفس التخصصات في المدرسة بالجامعة.

- عدم إجبار الابن على الالتحاق بالتعليم الفني.

- سؤال الأب بنفسه عن مستقبل خريجي هذه المدارس، وهل فعلا تؤهل للجامعة أو سوق العمل أم لا وعدم الاكتفاء بالاستماع فقط .

- حال تعثر ابنك في الصف الأول الثانوي العام وجب تحويله إلى التعليم الفني.