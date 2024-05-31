الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل شباب ورياضة القليوبية يشهد حفل توزيع شهادات دورة القيادات المحلية

محمود الصبروط يشهد
محمود الصبروط يشهد حفل توزيع شهادات دورة القيادات المحلية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل توزيع شهادات دورة القيادات المحلية على مستوى الجمهورية والتي ينظمها الاتحاد العام لشباب العمال والمنفذة بمركز شباب ١٥ مايو بشبرا الخيمة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

وتنطلق فعاليات البرنامج في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية، والتي تهدف من خلال برامجها إلى تأهيل الكوادر الشبابية للمحليات وتخريج القيادات على المستوى الوطني، وتعريف الشباب بالدور الحقيقي للمجالس المحلية، التي تسعى الدولة المصرية لتفعيله بحضور عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال. 
  

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية على اهتمام الوزارة بالكيانات الشبابية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة مساعدة الكيانات الشعبية والتعاون المشترك لتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة التي تنظمها الكيانات، لما لها من أثر كبير في تنفيذ الأهداف المشتركة التي تتيح للشباب فرصًا كبيرة للتدريب من أجل القيادة والتطوير على المستوى الفردي والجماعي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية أن محافظة القليوبية تشهد تعاونًا مع العديد من الكيانات الشبابية التي تتبنى وزارة الشباب والرياضة رعايتها، وتوفر القليوبية كل الاستعدادات اللازمة للشباب لتنفيذ البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الكيانات الشبابية للشباب ولكل فئات المجتمع، وعلى مستوى مركز شباب المحافظة لتحقيق أهدافها.

كما تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تطوير عدد من الأعمال الإنشائية بنادي بنها الرياضي في وجود رئيس مجلس إدارة النادي ونائب المدير التنفيذي للنادي، بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تطوير منشآت النادي بتكلفة ٣ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه. 

شملت الأعمال الإنشائية إنشاء وتطوير ملعبين أكريليك متعددين وتطوير غرف خلع الملابس الملحقة بهم، بالإضافة إلى تطوير المدرجات وأماكن مشاهدة الجمهور للمباريات حول الملعب، كما شمل التطوير الحديقة والنادي الاجتماعي ورفع كفاءة حمامات المبنى الإداري.

وكيل الشباب والرياضة دورة القيادات المحلية محافظة القليوبية توزيع شهادات تأهيل الشباب

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