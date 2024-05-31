الاحتلال: مسيرتان مفخختان اخترقتا الحدود من لبنان واستهدفتا موقع الزاعورة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اختراق مسيرتين مفخختين الحدود من لبنان، واستهدفتا موقع الزاعورة بالجولان المحتلة، والحادث قيد التحقيق؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناةالقاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن هناك منعًا لأغلب شاحنات المساعدات التي توجهت من محيط معبر رفح لمعبر كرم أبوسالم.

وأوضح أن 92 شاحنة توجهت لمعبر كرم أبوسالم، عاد منها 72 شاحنة مرة أخرى للمنطقة اللوجستية محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.