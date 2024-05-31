الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 6 أيام..

انتشال جثمان لاعب ناشئى نادى الهلال فى أسوان من النيل.. وتشييعه لمثواه الأخير

آخر صورة للشاب الغارق
آخر صورة للشاب الغارق

تمكن رجال الإنقاذ النهري في أسوان، اليوم الجمعة، من العثور على جثة الشاب على ربيع، وهو طالب، ولاعب ناشئي نادى الهلال فى أسوان، والذي غرق أسفل كوبري الخزان، بعد مرور 6 أيام من غرقه في مياه نهر النيل.

وشيع أهالي قرية الكرور بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، جثمان الشاب الغارق إلى مثواه الأخير بعد العثور على جثته.

وانتاب أهالى قرية الكرور بمدينة أسوان، حالة من الحزن والأسى لفقدان شاب اشتهر بين الجميع بحسن الخلق والصفات الحسنة.

وتداول أهالي قرية الكرور بمدينة أسوان منشورات الدعاء والعزاء للشاب ابن قريتهم الذي لقي مصرعه غرقًا، وذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعبيرًا عن حالة الحزن والأسى التي يشعرون بها بعد فقدانه.

وكان يرفق أهالي قرية الكرور مع منشورات الدعاء الصورة الأخيرة التى نشرها فى آخر لحظات حياته قبل أن يفارق الحياة غارقًا فى مياه النيل وأرفق معها عبارة "الطرق الصعبة دائمًا تقودك إلى نهاية جميلة"، حيث أصبحت الصورة والعبارة المرفقة لها ذكرى تركها اللاعب فى قلوب محبيه وأبناء قريته.

تفاصيل حول الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بلفظ شاب أنفاسه الأخيرة أسفل كوبري خزان أسوان، وبمجرد غرقه اختفى جثمانه فى أعماق نهر النيل نظرًا لأن موقع الغرق عميق وملىء بالصحور.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة التفاصيل حول واقعة الغرق وإجراء التحريات اللازمة حول الشاب وتبين أن يدعى على ربيع، وهو طالب، ولاعب ناشئي نادى الهلال فى أسوان.

وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى بمدينة أسوان لتكثيف جهودهم للعثور على جثة الشاب الغارق أسفل كوبرى خزان أسوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان غرق شاب أسفل كوبرى خزان أسوان تشيع الجثمان قرية الكرور لاعب نادى الهلال

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