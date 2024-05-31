استعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يشهد البحث عن استعلام مخالفات المرور على محركات الإنترنت المختلفة إقبال كبير من جانب المواطنين وتحديدا ملاك السيارات بقصد التعرف على قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم لبدء تنفيذ خطوة تسديدها أو التظلم عليها إلكترونيا.

استعلام عن مخالفات المرور

ويمكن للمواطنين القيام بالاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق محركات البحث جوجل وغيرها من خلال كتابة جملة "استعلام عن مخالفات المرور" على جوجل ومن ثم تنفيذ الخطوة التي تريدها.

القيام بعملية استعلام عن مخالفات المرور يسمح للموطنين بتنفيذ تلك الخدمة بسهولة بدلا من الوقوف في طوابير الانتظار وإضاعة الوقت كما كان يحدث منذ سنوات عدة وعدم لتوجه إلى مقار نيابات المرور في مختلف محافظات الجمهورية حيث يمكن القيام بذلك من خلال الهاتف المحمول.

عملية استعلام عن مخالفات المرور هي أحد الخطوات المهمة التي استحدثتها بوابة الحكومة الرقمية تسهيلا على المواطنين من خلال موقع نيابة المرور على جوجل.

استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

الدستور تقدم لقراءها كيفية القيام بتنفيذ استعلام عن مخالفات المرور في عدة معدودة وانت داخل منزلك عن طريق الآتي

أولى الخطوات: ابحث عن موقع نيابة المرور على جوجل

الخطوة الثانية: اضغط على موقع نيابة المرور

الخطوة الثالثة: أضغط على أيقونة خدمات المرور

الخطوة الرابعة: يجب اختيار اختيار أيقونة “استعلامات”.

الخطوة الخامسة: بعد ذلك ادخال رقم لوحة السيارة، (البدء بإدخال الأرقام ثم الحروف).

الخطوة السادسة: يجب الضغط على أيقونة “عرض”.

الخطوة السابعة: ظهور كافة المخالفات المرورية 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة.

كما يمكن أيضا التظلم على قيمة المخالفات وأيضا دفع قيمة المخالفات إلكترونيا أيضا.

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