موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

كشف الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه تم رصد الدرجات والمراجعة الأخيرة للدرجات، وكذلك إضافة درجات الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا للانتهاء من أعمال رصد الدرجات، وإعلان النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه من المقرر إعلان النتيجة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومن ثم إعلانها للطلاب، مشيرًا إلى أنه لن يتم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

ووجَّه بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الاهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وأوضح أنه تم وضع تعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.