الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 33 ألف طن قمح إلى شون وصوامع دمياط

قمح دمياط
قمح دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، والذي بدأ الشهر الماضي ويستمر حتى منتصف أغسطس 2024، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الأمس 33 ألفًا و110 أطنان و705 كيلوجرامات بالشون التابعة للبنك الزراعي المصري بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتيِّ الزراعة والتموين باستمرار، ووجَّهت بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام 36138 فدانًا بزيادة عن العام السابق 5 آلاف فدان، وتم حصاد 35120 فدانًا حتى الأمس.

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