الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صادرات البطاطس وتفقد مزارع النوبارية.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

محصول البطاطس
محصول البطاطس

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٩٧ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في المدة من ٢٤ حتى ٣٠ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس المدة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، كما شهد أيضًا، افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4.

كما تفقد خلال هذا الأسبوع أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، حيث كان في استقباله وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة.

كما تفقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، كما تفقد أيضًا مزرعة الإنتاج الحيواني التابعة للإدارة المركزية للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية والواقعة في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

والتقى القصير مع عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني بالعاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، كما التقى أيضًا بالدكتور أسامة الليثي، السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية في إفريقيا، والتي أطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام ٢٠٢٣.

فيما بلغت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى 2023/ 2024 حوالى 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

واختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، أعمال حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم تنفيذها في قرى ثلاث محافظات، حيث قدمت خدماتها لحوالي ١٢٢٧٤ رأس ماشية، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل أبوطالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

فيما قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بزيارة تفقدية لمواقع العمل المختلفة بشمال ووسط سيناء، حيث تفقد الأعمال الميدانية للتوسعات المستقبلية لأراضي التجمعات الجديدة والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة، كما عقد أيضا دائرة مستديرة حول "التصميم الأمثل لنظام متكامل اقتصادي للتحلية من أجل الزراعة"، حيث ضم الاجتماع مجموعة من ممثلي الشركات العالمية وممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص المصرية المهتمة بمجال تحلية المياه.

كما قام وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC بزيارة معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، حيث أشادوا بالإمكانيات المتطورة بمعامل المشروع، كذلك ألقى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة بعنوان "دور المعمل فى منظومة الرقابة على سلامة الغذاء فى مصر" فى فعاليات المؤتمر المصاحب لمعرض FI Africa 2024، كذلك تم تدريب 21 متخصصًا من دولتي ليبيا وقطر ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح.

انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف صادرات البطاطس وتفقد مزارع النوبارية الزراعة

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