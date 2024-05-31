حزب العدل يهنئ إعلاميى مصر بعيدهم الـ90.. ويطالب بتطوير الإذاعة

هنأ الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل ونائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، إعلاميي مصر بعيدهم الـ٩٠، موجهًا التحية لكل العاملين بالإعلام فى عيدهم.

وشدد المتحدث الرسمى لحزب العدل على ضرورة الاهتمام بتنمية الإذاعة المصرية، وبذل الجهد لتطوير أدواتها بما يواكب ما يشهده العالم من تطور تقنى فى شتى المجالات، والعمل على دعم العاملين بالإذاعة وتنمية قدراتهم لتظل إحدى ركائز القوى الناعمة بالدولة.

"هنا القاهرة"

وأضاف الشناوي: "نتذكر اليوم انطلاق صوت المذيع أحمد سالم معلنًا عبر أثير الإذاعة المصرية للمرة الأولى (هنا القاهرة) وكان ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم".

الإذاعة المصرية من أول الإذاعات

واستطرد: "تعد الإذاعة المصرية من أول الإذاعات على مستوى العالم والأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، تلك الإذاعة العريقة التى جاءت نتاجًا لتطور مصر وحضارتها في كل المجالات، فروادها هم الذين أسسوا معظم الإذاعات في البلدان العربية والإسلامية".

وتابع: "كانت هى المعبرة عن كل الأحداث، والمشكلة لوعى المواطن، ووسيلة هامة فى حفظ الوطن سواء فى أيام السلم أو أوقات الحرب، وهو ما يجب وضعه فى عين الاعتبار والحفاظ على استمرار مكانتها وقد قارب إنشاؤها على قرن كامل من الزمن".

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحه بتوجيه تحية إجلال وتقدير لكل الإعلاميين المهنيين ولكل العاملين في مهنة الإعلام، تلك المهنة المقدسة والعظيمة.

كما هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كل الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.