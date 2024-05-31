الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العدل يهنئ إعلاميى مصر بعيدهم الـ90.. ويطالب بتطوير الإذاعة

الدكتور معتز الشناوي
الدكتور معتز الشناوي

هنأ الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل ونائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، إعلاميي مصر بعيدهم الـ٩٠، موجهًا التحية لكل العاملين بالإعلام فى عيدهم.

وشدد المتحدث الرسمى لحزب العدل على ضرورة الاهتمام بتنمية الإذاعة المصرية، وبذل الجهد لتطوير أدواتها بما يواكب ما يشهده العالم من تطور تقنى فى شتى المجالات، والعمل على دعم العاملين بالإذاعة وتنمية قدراتهم لتظل إحدى ركائز القوى الناعمة بالدولة.

txt

90 عامًا من الريادة.. ندوة لـ"إعلام القاهرة وخريجي الإعلام" احتفالًا بـ"عيد الإعلاميين"

txt

الرقابة الصحية تكرم عددًا من الإعلاميين والفنانين تقديرًا لجهودهم فى نشر التثقيف الصحى

"هنا القاهرة"

وأضاف الشناوي: "نتذكر اليوم انطلاق صوت المذيع أحمد سالم معلنًا عبر أثير الإذاعة المصرية للمرة الأولى (هنا القاهرة) وكان ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم".

الإذاعة المصرية من أول الإذاعات

واستطرد: "تعد الإذاعة المصرية من أول الإذاعات على مستوى العالم والأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، تلك الإذاعة العريقة التى جاءت نتاجًا لتطور مصر وحضارتها في كل المجالات، فروادها هم الذين أسسوا معظم الإذاعات في البلدان العربية والإسلامية".

وتابع: "كانت هى المعبرة عن كل الأحداث، والمشكلة لوعى المواطن، ووسيلة هامة فى حفظ الوطن سواء فى أيام السلم أو أوقات الحرب، وهو ما يجب وضعه فى عين الاعتبار والحفاظ على استمرار مكانتها وقد قارب إنشاؤها على قرن كامل من الزمن".

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحه بتوجيه تحية إجلال وتقدير لكل الإعلاميين المهنيين ولكل العاملين في مهنة الإعلام، تلك المهنة المقدسة والعظيمة.

كما هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كل الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

حزب العدل الجمهورية إعلاميين مصر العاملين بالإعلام الإذاعة المصرية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تضييقات وانتهاكات إسرائيلية بحق الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسى بفترة رئاسة جديدة: يسير بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

تعرض حارس الأهلى السابق لحادث سير

"الحوثى" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"