الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشباب السعودي يعاود الاهتمام بضم ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون

لاكازيت
لاكازيت

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الشباب السعودي يبذل جهودًا كبيرة لضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان لاكازيت على وشك الانتقال إلى الشباب في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه قرر البقاء مع ليون.

المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا مرتبط بعقد مع ليون حتى صيف عام 2025، ومع ذلك، تثير تقارير صحيفة "ليكيب" الفرنسية شكوكًا حول مستقبله مع النادي، حيث لا يزال هناك عام واحد فقط متبقٍ في عقده.

وفقًا للتقرير، يسعى الشباب إلى ضم لاكازيت، بالإضافة إلى عرض مالي من نادٍ سعودي آخر يصل إلى أربعة أضعاف راتبه الحالي مع ليون، في حالة الانتقال، دون ذكر اسم ذلك النادي.

ومن المقرر أن يجتمع مستشارو لاكازيت قريبًا مع مسؤولي ليون لمناقشة مستقبل اللاعب وتحديد مصيره.

لاكازيت عاد إلى ليون في عام 2022 قادمًا من أرسنال، وقد سجل 53 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 74 مباراة مع النادي الفرنسي في مختلف المسابقات، وتأهل معهم لنهائي كأس فرنسا قبل الخسارة على يد باريس سان جيرمان.

الشباب السعودي الشباب لاكازيت ألكسندر لاكازيت أولمبيك ليون

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