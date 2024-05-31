"الحج بدون تصريح".. عقوبات سعودية بحق المخالفين لضوابط المناسك

أصدرت السلطات السعودية عقوبات قانونية بحق المخالفين على “الحج بدون تصريح”، وذلك من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.

ومن المقرر تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، اعتبارا من الثاني بشهر يونيو المقبل.

عقوبات سعودية بحق المخالفين

وتشمل العقوبات، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا) مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول السعودية، إضافة إلى معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، (9450 دينارا)، ومصادرة وسيلة النقل البرية.

وشددت السعودية على أن فريضة الحج يجب أداؤها عبر تأشيرات حج معتمدة فقط، داعيا المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل مع شركات وحملات وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم تنظيم رحلات الحج بأسعار مغرية.

الجدير بالذكر، جددت الوزارة تحذيرها من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، مؤكدة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها بعثات حج.

وزارة الحج والعمرة: لن نسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملى بطاقة "نسك"

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن بطاقة "نسك" الذكية للحجاج النظاميين لعام 1445-2024، إلزامية لكل من يريد دخول المشاعر المقدسة، سواء كان حاجًا أو من المنظمين الذين يديرون شئون الحجاج أو العمال، مشيرةً إلى أنه لا توجد استثناءات ومن يخالف هذا الإجراء يعرّض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وقالت الوزارة، في سلسلة منشورات لها على صفحتيها في فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا)، إن بطاقة "نسك" الذكية، بإمكانها التمييز بين الحجاج النظاميين وغير النظاميين، مضيفة أن من لا يحمل البطاقة لا يمكنه دخول المشاعر المقدسة.