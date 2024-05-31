الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات أمنية لضبط المواد المخدرة في أسوان ودمياط والإسكندرية

حملات أمنية
حملات أمنية

وجَّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، والتي أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

تمكنت الحملات من ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (5) قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، كما تم تنفيذ عدد 774 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الحملات من ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا عدد (4)  قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

تمكنت الحملات من ضبط قضيتيِّ "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهما (كمية لمخدري "الحشيش، الآيس") بحوزة (متهمين). 

كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة نارية وبيضاء، ضُبط خلالها (طبنجة وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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