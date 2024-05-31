خبير علاقات دولية يكشف سببين وراء استقالات المسئولين الأمريكيين وتأثيرها على إسرائيل

قال أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشئون الإسرائيلية، إن استقالات المسئولين الأمريكيين تأتي لسببين، أولهما التظاهرات التي عمت الولايات المتحدة والعديد من الجامعات في أمريكا.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن السبب الثاني هو التناقض الكبير في سياسية الإدارة الأمريكية الخارجية الذي دفع الكثيرين لأن يكفروا بالسياسة، مردفًا إنه إن كان هناك ثبات أمريكي في دعمها إسرائيل، فالتصريحات متناقضة، سواء التناقض تكتيكيًا أو تعبيرا عن واقع الإدارة.

وتابع في كل الأحوال هذا التناقض الكبير في الإدارة الأمريكية، دفع مسئولين كبارا بتقديم استقالاتهم وقالوا إنهم وضعوا توصيات في أماكن عملهم، اثنين من ضباط الـ "cia" قالوا وضعنا عدة ملاحظات إلى قادتنا ولم يستمع إليها أحد.

الاستقالات المدعومة بالتظاهرات من المفترض أن تؤثر في سياسة الولايات المتحدة

وأوضح أن هذه الاستقالات المدعومة بالتظاهرات مفترض أن تؤثر في سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سقوط رأس الجمهوريين، "دونالد ترامب" بعد إدانته بـ34 مخالفة جنائية، مما سيؤدي إلى تراجع أهمية الضغط اليهودي، وتخقف قدرة الإسرائيلي على ابتزاز الإدارة الأمريكية.

ولفت إلى أن التعاطي مع الصراع في الشرق الأوسط ليس قائما فقط على صوت اليهود في الولايات المتحدة، وإنما قائم بمصالحها مع إسرائيل، والسؤال هنا هل مصالحها مع إسرائيل تفوق مصالحها مع العرب والمنطقة برمتها؟ مردفا: "التحول الجذري في السياسة الأمريكية لم يحن موعده بعد، ومازالت تميل أمريكا إلى إسرائيل".