الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتل ابنه بـ"طبق فول مسمم" للانتقام من زوجته فى الأقصر: عايز أحرق قلبها

أرشيفية
أرشيفية

أقدم أب في العقد الرابع من عمره على التخلص من ابنه 8 سنوات عن طريق وضع السم في وجبة العشاء "طبق الفول" داخل منزله، وذلك بسبب خلافات مع زوجته التي انفصلت عنه منذ أشهر.


تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، عن مصرع الطفل "حسن.أ.م"، يبلغ 8 أعوام، مقيم بمركز القرنة، عند نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي على خلفية إصابته ووالده بتسمم، إلا أنه فارق الحياة بسبب المفعول القوي للمادة السامة "صبغة الشعر"، مع نجاة الأب.

عقب تكثيف التحريات من قبل ضباط وحدة مباحث القرنة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، ومع تضييق الخناق على الأب بعد ورود معلومات الانفصال عن الزوجة، تبين أن الأب وراء مقتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد، وأرشد عن المادة المستخدمة بمسرح الجريمة داخل منزله.

اعترافات أب أنهى حياة ابنه بالأقصر 

اعترف الأب "أ.م.ب"، 42 عاما، جملةً وتفصيلًا بأنه بيت النية على قتل ابنه الصغير بسبب خلافات مع زوجته التي انفصلت عنه؛ لكي يحرق قلبها عليه، كما أنه قام مفتعلًا التناول معه الفول المسموم بصبغة الشعر، لكنه يعلم أنه لم يؤثر عليه بجانب أنه تناول جزءا بسيطا، وذلك حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه، إلا أن ابنه تناول كميات كبيرة والتي تسببت فى وفاته عند دخوله المستشفىو ولم تفلح محاولات إنقاذه على أيدى الأطباء.

تم إيداع جثة الطفل الصغير في مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وجرى انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أمرت النيابة العامة بحبس الأب قاتل نجله في الأقصر بوجبة الفول السامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد المحدد، كما طالبت بتكثيف التحريات بصورة أوسع عن الواقعة.

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