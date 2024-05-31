ضبط مخدرات بـ3.45 مليون جنيه في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الإسماعيلية

نجحت الحملات في ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام).

مديرية أمن الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزته (2.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (3.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بلبيس وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.450 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.