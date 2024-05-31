دار الأوبرا تنظم أمسية للعازفين على المسرح الصغير

في إطار توجهات الثقافة المصرية لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع العالمي، نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية للعازفين ريهام فايد (فلوت)، ميرنا سرور (فيولين)، ومنى واصف (هارب).

وفي المسرح الصغير، امتزجت نغمات الفيولين والفلوت والهارب لتشكل عالماً موسيقياً فريداً، ضم عدداً من الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين. من بينها مقدمتان للفلوت والفيولين والهارب لجاك إيبير، ليلية لفريدريك شوبان، في المركب لكلود ديبوسي، البجعة لكاميل سان سانس، جاز باند لمارسيل تورنييه، كافيه 1930 لاستور بياتزولا، ميلودي لبيتر تشايكوفسكي، باروك فلامنكو لديبورا هنسن كونانت، سيريناد لألفونس هاسلمان، تأملات من أوبرا تايس لجول ماسنيه، إلى جانب خمس مقطوعات للفيولين والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش.