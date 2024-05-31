مراسل "القاهرة الإخبارية": تصعيد مستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه على الجبهة الجنوبية اللبنانية هناك تصعيد مستمر بين حزب الله من جهة وبين جيش الاحتلال من جهة أخرى.

تنفيذ 6 عمليات تجاه أهداف إسرائيلية عسكرية يوم أمس

وأشار إلى أن حزب الله أعلن عن تنفيذ 6 عمليات تجاه أهداف إسرائيلية عسكرية على مدار يوم أمس، كما أعلن منذ صباح اليوم وحتى الآن عند تنفيذ 3 عمليات تجاه عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية عسكرية.

حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات اليوم ضد جيش الاحتلال

وأضاف:"العمليات الثلاث التي نُفذت منذ صباح اليوم جاءت ردًا على عمليات عسكرية وغارات جوية استهدفت خمس بلدات في الجنوب اللبناني، أبرزهم بلدة عيترون التي تُعد من أهم البلدات التي تم استهدافها وبلدة مركبة وبلدة حولة التي تعرضت إلى قصف عنيف أسفر عن استشهاد شخصين وسقوط ثلاث جرحي جراء القصف الإسرائيلي".

وأوضح أنه حينما يسقط شهداء جراء الغارات الإسرائيلية تكون ردود حزب الله عنيفة تجاه الجانب الإسرائيلي، وهو ما ينذر بأن الساعات المقبلة ستشهد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.